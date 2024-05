Stiri pe aceeasi tema

- Valentin Țicu, capitanul Petrolului, a rabufnit dupa victoria cu Oțelul, scor 2-1, care le-a asigurat salvarea matematica de la retrogradare ploieștenilor. Țicu e tot mai contestat de suporterii Petrolului in ultimele luni. A fost criticat și huiduit de tot stadionul la ultimele meciuri de pe „Ilie…

- Un numar scazut de suporteri – 75% dintre cei prezenți pe arena Ilie Oana, daca nu chiar mai mult, copii și tineri, baieți și fete – au venit luni, dupa-amiaza, sa sarbatoreasca scaparea definitiva de emoții a echipei lor de suflet, FC Petrolul Ploiești, la capatul antepenultimului meci din play-out.…

- Golul marcat de Idrissa Gueye dupa o ora de joc a asigurat victoria lui Everton cu 1-0 in fața lui Brentford, sambata, in Premier League. Rezultatul face ca echipa lui Sean Dyche sa iși asigure supraviețuirea de la retrogradare. In ciuda infrangerii, Brentford e și ea la adapost de retrogradare.

- Sergiu Hanca (32 de ani) a fost printre cei mai buni jucatori ai Petrolului in egalul cu UTA Arad, 1-1, iar la finalul partidei de pe „Ilie Oana” a spus ca are incredere ca echipa sa termine pe prima poziție a play-out-ului. Mai mult, și-a amintit despre meciul de coșmar cu Oțelul din urma cu noua ani,…

- Christian Irobiso (30 de ani), acacantul Petrolului, a declarat ca obiectivul ploieștenilor este acela de a incheia sezonul pe locul 7, dupa ce echipa lui a invins-o pe U Cluj, scor 2-1, in runda cu numarul #4 din play-out-ul din Superliga La debutul lui Laszlo Balint pe banca prahovenilor, Petrolul…

- Irina Bara, 29 de ani, #178 WTA, a reușit cea mai buna performanța a ei din ultimii ani, calificandu-se in sferturile de finala ale turneului WTA 250 de la Bogota, dupa victoria cu 3-6, 7-6 (3), 6-4 in fața braziliencei Laura Pigossi, #119 WTA. Romanca Irina Bara a devenit a 21-a jucatoare care reușește…

- Adrian Popescu, unul dintre artizanii ultimului event obtinut de Universitatea Craiova, a vorbit, in exclusivitate, despre sansele Stiintei de a face un sezon memorabil. Ajuns la 63 de ani, fostul mare fotbalist considera ca jucatorii lui Ivaylo Petev nu au voie sa rateze victoria in Cupa cu Otelul,…

- Gabriel Moura, 35 de ani, face o adevarata reverența in fața suporterilor lui Dinamo, care, la randul lor, il apreciaza la maximum pe fundașul lateral portughez. Dinamoviștii și-au recapatat din nou optimismul dupa victoria cu Oțelul (3-1), care vine la cateva zile dupa succesul cu Farul (2-0). „Cainii”…