Dupa mai multe amanari, primul tren Alstom fabricat in Brazilia a ajuns in depoul Metrorex. I-au trebuit doi ani. Metrorex anunța ca astazi, 25.04.2024, la ora 1:30, noul tren Metropolis produs de Alstom Transport SA in Brazilia a sosit la Depoul Berceni. Trenul cu indicativul 1402-2402, denumit "Giurgiu", face parte din lotul celor 13 trenuri destinate […]