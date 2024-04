Stiri pe aceeasi tema

- Dupa mai multe amanari, primul tren Alstom fabricat in Brazilia a ajuns in depoul Metrorex. I-au trebuit doi ani. Metrorex anunța ca astazi, 25.04.2024, la ora 1:30, noul tren Metropolis produs de Alstom Transport SA in Brazilia a sosit la Depoul Berceni. Trenul cu indicativul 1402-2402, denumit ”Giurgiu”,…

- Firma: CASTILLO TRANS S.A din regiunea ALICANTE, localitatea Benejuzar face angajari: 15 locuri vacante de șofer autocamion. Descriere loc munca: Soferi autocamion la o companie de transport rutier international de marfuri. Se efectueaza 1826 ore/an, repartizarea acestora fiind inegala, conform acordului…

- O investiție semnificativa de 30 de milioane de euro a fost finalizata recent intr-o fabrica din Romania. Primarul localitații unde a fost construita fabrica a confirmat ca compania Soceram, specializata in producția de materiale de construcții, a realizat aceasta noua unitate de producție pentru BCA.…

- Prețul maxim plafonat al gazelor nu va fi redus sub valoarea de 0,31 lei/kWh (319 lei/MWh), insa ajustarile legislative propuse in prezent, odata ce vor fi adoptate de Guvern, vor duce la o scadere a prețului efectiv platit de catre populație incepand cu data de 1 aprilie.Momentan, clienții casnici…

- Odata cu implementarea noii legi a pensiilor, s-a starnit un val de discuții in spațiul public privind posibilitatea ca romanii sa se pensioneze mai devreme fara a suferi penalizari. Potrivit prevederilor acestei legi, exista doua categorii de romani care pot beneficia de pensionare anticipata. Prima…

- ”S-a deschis prima banda dedicata exclusiv autovehiculelor UE in punctul vamal de la Calafat! Mai exact, in Agentia de Control si Incasare (ACI) a fost deschisa o banda de circulatie doar pentru autovehiculele inmatriculate in Uniunea Europeana. Pe cealalta banda va fi permisa circulatia, atat pentru…

- Alex Velea și Antonia au fost audiați ca martori dupa ce au cantat la o petrecere privata la un hotel din zona Padina din Munții Bucegi. Chef incheiat cu o crima oribila Crima pe melodiile lui Alex Velea și ale Antoniei. Un barbat prezent la petrecerea unde vedete au cantat, a fost omorat cu 20 de…

- Apple construieste prototipuri pentru cel putin doua iPhone-uri care se pliaza pe latime, ca o clapeta, a relatat miercuri The Information, citand o persoana care cunoaste direct situatia, transmite Reuters. iPhone-urile pliabile sunt in faza timpurile de dezvoltare si compania nu are planuri de productie…