Stiri pe aceeasi tema

- In Noaptea de Inviere, linia de tramvai 41 are un program de functionare prelungit, pana la ora 03.00, pentru a asigura deplasarile catre Manastirea Casin, important edificiu de cult ortodox, a anuntat sambata, primarul general, Nicusor Dan, intr-o postare pe Facebook. Tramvaiele liniei 41 vor circula…

- Peste 79% dintre romani intentioneaza sa isi petreaca Sarbatorile Pascale acasa, in familie, iar 75% vor sa participe la slujba de Inviere din acest an, conform unui studiu realizat de Reveal Marketing Research.

- Peste 79% dintre romani intentioneaza sa isi petreaca Sarbatorile Pascale acasa, in familie, iar 75% vor sa participe la slujba de Inviere din acest an, conform unui studiu realizat de Reveal Marketing Research. De asemenea, 32% dintre romani considera ca Pastele este mai mult despre conexiunea si comunicarea…

- Aproape 80% dintre romani intenționeaza sa iși petreaca Sarbatorile Pascale acasa, in familie, iar 75% vor sa participe la slujba de Inviere din acest an. 44% dintre romani observa transformari in sarbatorirea Paștelui in ultimii ani.

- In ciuda accesului lor la alimente diverse și luxoase, aceste preferințe reflecta considerația membrilor Familiei Regale pentru eticheta și pentru problemele etice in alegerile lor alimentare. The post CE NU CONSUMA NICIODATA Familia Regala evita patru alimente obișnuite first appeared on Informatia…

- In ultimii patru ani, ducesa de Sussex a avut o serie de remarci dureroase la adresa Familiei Regale, astfel ca acum, mulți vorbesc despre o lovitura dura pentru Meghan Markle, și se pare ca nu se aștepta la asta. Popularitatea lui Meghan Markle continua sa se prabușeasca In ultimii ani Meghan Markle,…

- Gica Hagi, patronul Farul Constanța, este nu doar cel mai cunoscut fotbalist roman, ci și un manager de succes, iar dovada este hotelul de lux Iaki din stațiunea Mamaia, preferat de mulți romani care aleg sa-și petreaca vacanțele pe malul Marii Negre. Cum mai este puțin pana la Paște, reprezentanții…

- COMUNICAT DE PRESA Fundația Județeana pentru Tineret Prahova, Asociația Eurospirit, Primaria Municipiului Ploiești și Casa de Cultura „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești, alaturi de susținatori ai monarhiei și ai Casei Regale a Romaniei, au organizat in data de 13 februarie 2024, sub egida programului…