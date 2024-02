Bogdan Ivan, întrebat dacă funcţionarii publici îşi vor pierde slujbele, după introducerea digitalizării: Oamenii buni nu vor fi înlocuiţi de noile tehnologii Bogdan Ivan a fost intrebat duminica, la Digi 24, ce se va intampla cu sutele de mii de functionari publici care odata cu digitalizarea isi vor pierde slujbele. “Statele care dau cele mai eficiente servicii administrative in format digital. Si avem Danemarca, Estonia, Portugalia, Polonia. Am facut un studiu impreuna cu cei din Danemarca, modul in care au evoluat resursele umane din administratia publica in urma implementarii unui sistem similar cu cel pe care vrem sa il implementam in Romania. Din punct de vedere al numarului de angajati foarte multi dintre cei care faceau sarcini repetitive… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

