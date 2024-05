Stiri pe aceeasi tema

- Delia a plecat in vacanța de Paște alaturi de soțul ei, Razvan, dar și de parinții ei. Gina și Ion Matache sunt desparțiți de ceva ani, insa locuiesc in același apartament și au o relație civilizata.Delia Matache, una dintre cele mai indragite cantarețe din Romania, a pornit intr-o vacanța de vis in…

- Cum s-a schimbat viața Xoniei, o data cu boala de care sufera. Vedeta vorbește despre cel mai sensibil subiect pentru ea. Artista face marturisiri emoționante despre relația cu Divinitatea, dar și despre semnul pe care Dumnezeu i l-a dat.

- Moment emoționant in cadrul ediției de astazi a emisiunii Vacanța de vedeta. Laura Cosoi a izbucnit in lacrimi, in timp ce in platou se afla Alexandra Ungureanu. Ce a emoționat-o pe frumoasa prezentatoare TV.

- Au trecut deja cateva saptamani de cand Carmen Grebenișan și Alex Militaru au anunțat ca s-au desparțit. Cei doi au plecat in vacanțe separat. Influencerița a fost impreuna cu Alina Ceușan in Tunisia, iar de cateva zile se afla in New York. Intre timp, Alex Militaru a ramas in Bali, acolo unde a plecat…

- Dima Trofim lipsește „motivat” de la Star Matinal, asta pentru ca in urma cu cateva zile a plecat pe Muntele Athos. Prezentatorul TV spune ca este o experiența unica și se simte binecuvantat ca a putut ajunge in locul sfant.

- In cadrul emisiunii "Vacanța de vedeta", Andreea Balan a vorbit despre turneele in care pleaca mai mereu pentru a-l susține și a-i fi alaturi iubitului ei, Victor Cornea. Iata ce face cantareața in timp ce jucatorul de tenis se pregatește intens pentru competițiile sportive, dar și cum arata aceste…

- Ela Craciun s-a mutat in casa visurilor sale. Cum arata bucataria de lux a vedetei, proiectata dupa ultimele tendințe. Echipa Știrilor Antena Stars a prezentat imagini spectaculoase din vila de zeci de mii de euro a vedetei.