CFR Calatori anunta posibile intarzieri in circulația trenurilor, pe mai multe rute, din cauza unor probleme la alimentarea cu energie. Urmare a avizarii managerului de infrastructura – CFR SA privind lipsa de tensiune in linia de contact și intreruperea circulației pe mai multe magistrale, sunt afectate in prezent urmatoarele trenuri ale CFR Calatori: – intre […] Articolul Intarzieri in circulatia trenurilor din cauza problemelor la alimentarea cu energie a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .