- Diana Munteanu a avut parte de o intamplare neplacuta pe aeroportul din Belgrad. Celebra prezentatoare TV a dat nas in nas cu marea ei fobie. Vedeta a facut o postare pe conturile sale personale de pe rețelele de socializare, unde a explicat de ce ai este cel mai frica in viața. Iata ce a transmis aceasta!

- Ministerul Afacerilor Interne asigura coordonat, impreuna cu instituțiile statului din domeniile securitații naționale și aeronautic, pelerinajul evreilor hasidici spre Ucraina. Instituția afirma ca procesul se desfașoara in normalitate.

- Aeroportul intra, de astazi, 11 septembrie, intr-o perioada in care sporesc masurile de securitate, atat in incinta instituției, cat și in apropiere. Decizia este legata de pelerinajul evreilor hasidici, care vor trece prin Moldova spre Ucraina, intr-un numar de 30 de mii.

- Intamplare ciudata intr-o padure din Germania! Un roman, care lucra ca muncitor forestier, a disparut timp de trei ore, apoi a reaparut la fel de brusc. In tot acest timp, echipele de cautare nu au reusit sa-i dea de urma, iar dupa ce a revenit barbatul nu a putut povesti ce i s-a intamplat.Potrivit…

- Aeroportul din Bucuresti, cel mai mare terminal dupa numarul de pasageri, a avut cele mai multe zboruri intarziate, anunța Ziarul Financiar. Aeroportul din Iasi este pe primul loc la anulari de zboruri, cu o rata a anularilor de 2,9%.

- Un avion cu aproape 200 de pasageri la bord a fost nevoit sa se intoarca de urgența pe aeroportul din Hamburg, la scurt timp dupa decolare. Alarma majora, duminica, pe aeroportul din Hamburg. Zborul Lufthansa „LH17” a decolat la ora 12:11, cu destinația Frankfurt pe Main. La scurt timp dupa decolare,…

- Politistii din cadrul Punctului Poliției de Frontiera Aeroport Henri Coanda, impreuna cu lucratori vamali, au descoperit, ascunse in mai multe pungi cu cereale, aproximativ 4 kg bijuterii din metal galben și alb pe care doua femei incercau sa le introduca ilegal in țara.

- Valul de caldura din cea mai mare parte a continentului este insotit si de furtuni violente.Furtunile fac ravagii in Italia. Dupa noul record de temperatura pentru luna iulie in Europa stabilit ieri: 48 de grade in doua localitati de pe insula italiana Sardinia, vremea severa a pus stapanire pe Italia.…