Pe care plajă nu este categoric niciodată plictisitor Aeroportul de pe insula St. Maarten se afla la doar 12 metri de plaja, iar avioanele zboara chiar deasupra capetelor turiștilor și aterizeaza spectaculos. Avioanele mari din Europa zboara spre aceasta insula din Caraibe de mai multe ori pe saptamina. Turiștii incearca sa fie pe plaja in acest moment pentru a face fotografii. Aparatele de zbor sint nevoite sa aterizeze pe una dintre cele mai scu Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Europa este un continent destul de ofertant cand vorbim de vacanțe! Puteți vizita locuri minunate și, in plus, puteți evita aglomerarile din zonele turistice. Un exemplu bun este Anglia, acolo unde exista un sat care ii cucerește pe turiști cu farmecul lui idilic. Cei care ajung acolo sunt fascinați…

- Un loc din Romania le ofera turiștilor o experiențp unica in Europa. Se spune ca este singurul in care turiștii pot sa ”mearga pe apa”. Are un peisaj care iți taie rasuflarea și vestea buna este ca se afla la doar cațiva kilometri distanța de București. Iata unde poți sa mergi cu familia și prietenii,…

- Aeroportul dintr-un cunoscut oraș european va avea o podgorie pe acoperiș, devenind probabil primul terminal din Europa cu o asemenea amenajare. Proiectul ambițios face parte din renovarea terminalului pentru zboruri internaționale.

- Relaxarea costa! Prețurile pentru accesul la centrul de relaxare ”Therme” difera. Vizitatorii pot alege sa petreaca incepand de la o ora, pana la o zi intreaga la Galaxy, The Palm și Elysium. Potrivit playteach.ro , in zona Galaxy, spre exemplu, pentru o zi intreaga un adult platește 115 lei, iar cei…

- Piloții ucraineni sunt "foarte impresionați" de avioanele de lupta F-16 ale SUA, a relatat serviciul ucrainean al postului Vocea Americii, potrivit Insider.Un pilot care a primit indicativul "Phantom" a declarat intr-un interviu acordat postului ca piloții ucraineni care se antreneaza pe avioanele…

- Baiatul lui Radu Mazare a implinit 30 de ani și a dat o petrecere de lux. Din pacate, tatal nu i-a fost alaturi, fostul primar al Constanței inca se afla in inchisoare. Raducu Mazare e baiatul lui Radu Mazare din relația cu Ianina Petcu. O buna perioada de timp, tanarul nu a locuit in Romania, a fost…

- Dan Air a anunțat zilele acestea programul de vara al companiei, care in acest an va opera zboruri din Bacau spre 11 destinații de importante din Europa, de doua, trei sau chiar patru ori pe saptamana.

- UPDATE 18:36 Zelenski recunoaste o inrolare cu forta a unor ucraineni. Da, au existat astfel de cazuri”, recunoaste seful statului ucrainean.”Unii reprezentanti ai birourilor de inrolare militara au batut drumurile in cautarea unor barbati care refuza sa se mobilizeze de bunavoie, dar a fost o greseala”,…