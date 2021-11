Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul intenționeaza sa dubleze numarul de muncitori straini care pot fi aduși în România de firme. Astfel, pentru anul viitor contingentul va fi de 100.000, dublu fața de cel din acest an, conform unui proiect al Ministerului Muncii. Conform unui comunicat al unei companii de recrutare…

- Un baschetbalist sarb cu doua experiențe anterioare in Romania a devenit jucatorul echipei SCM OHMA Timisoara. Nascut la 15 iunie 1990, la Novi Sad, Aleksandar Vlahovic a fost dublu campion al Romaniei, cu Asesoft Ploiești, in 2012 și 2013, și a mai jucat 11 partide pentru CSM Oradea, in sezonul 2014/2015,…

- Cluj-Napoca este al treilea mare oraș din Romania care trece de incidența de 6 cazuri la mie de locuitori, prag la care se impun noi restricții, dupa Timișoara și București. DSP Cluj a anunțat, miercuri, o rata de incidența de 6,03 la mie, potrivit presei locale. Potrivit reglementarilor in vigoare…

- CARANSEBES – Cunoscutului interpret caransebesean de muzica populara, Stefan Isac, cel care, in ultimii ani, s-a dovedit a fi si un prolific scriitor, i-a iesit zilele trecute de sub tipar cea mai recenta carte, „Monografia satului Ilova”! Volumul, care are 226 de pagini si este bogat ilustrat, a aparut…

- 12 ambarcatiuni s-au intrecut la Timisoara in aplauzele spectatorilor.Printre temele abordate de participanti se numara „Razboiul Stelelor” sau „Epoca de gheata”.Mai mulți angajați din 13 companii și ONG-uri din Timișoara s-au luat la intrecere și in acest an, intr-o cursa nebuna pe Canalul Bega. Timp…

- Aproape 103.000 de joburi au fost scoase la bataie in perioada iunie-august 2021. Vara aceasta a doborat toate recordurile din ultimii trei ani in ceea ce privește numarul de joburi disponibile pe piața muncii. Angajatorii au scos la bataie cu 16% mai multe locuri de munca fața de vara lui 2019 și cu…

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara atrage atentia ca abordarea greșita nu iarta, iar relaxarea prematura repornește pandemia: „in ultimul secol Romania nu s-a mai confruntat cu o rata așa mare de deces”. Pentru moment, in Romania, numarul de…

- Opinie fara perdea a unui judecator din Romania la adresa LGBTQ: „Daca traiau in preistorie, ar fi fost micul dejun al unui animal mai pricajit” Opinie fara perdea a unui judecator din Romania la adresa LGBTQ: „Daca traiau in preistorie, ar fi fost micul dejun al unui animal mai pricajit” Judecatoarea…