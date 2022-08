Întâlnire Erdogan-Zelenski, înaintea summitului tripartit cu Guterres în problema centralei nucleare de la Zaporojie Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, si-a inceput deja intalnirea bilaterala cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, la Palatul Potocki din orasul Liov (Lviv), in vestul Ucrainei, a transmis joi agentia turca Anadolu, citata de EFE. Erdogan s-a deplasat cu avionul de la Ankara pana in orasul polonez Rzeszow, situat la circa 80 km de granita cu Ucraina, iar de acolo cu masina pana la Liov, o calatorie de aproximativ 150 de km in total, potrivit agentiei de presa turce. Dupa ce a depus o jerba de flori la cimitirul-muzeu Lychakiv, una dintre cele mai impunatoare necropole din Europa,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

