- Odata cu sosirea primaverii se intensifica și incendiile de vegetație uscata. Clujenii nu se lasa de vechile deprinderi de primavara și toamna, atunci cand scapa de deșeurile vegetale, de cele mai multe ori prin incendiere.„Incendiile de vegetație uscata s-au intensificat in ultima perioada. Numai in…

- Centura Ocolitoare de Nord a Municipiului Alba Iulia intra in faza studiului de fezabilitate. Lucrarile ar putea incepe in primavara lui 2023 Centura Ocolitoare de Nord a Municipiului Alba Iulia intra in faza studiului de fezabilitate. Lucrarile ar putea incepe in primavara lui 2023 „Aici e punctul…

- Meteorologii anunța ca pana la jumatatea lunii martie, in toate regiunile țarii temperaturile vor fi peste mediile normale ale perioadei. De asemenea, nu vor fi precipitații insemnate cantitativ in urmatoarele saptamani. Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca pana pe 21 februarie, valorile…

- Vremea va fi destul de calda, in urmatoarele doua saptamani, cu temperaturi variabile, dar in general pozitive, iar in majoritatea regiunilor vor fi precipitatii moderate aproape zilnic, conform prognozei Administratiei Nationale de Meteorologie pentru intervalul 7-20 februarie 2022. In Banat,…

- De Intampinarea Domnului, a 40-a zi de la Craciun, se spune ca ursul iese din barlog si, daca isi vede umbra, se sperie si se intoarce, astfel ca iarna va mai dura. La Zarnesti, Brasov, a fost innorat si ursii din Sanctuarul Libearty nu si-au putut vedea umbra.

- Ursii bruni isi modifica habitatul primavara astfel incat sa poata vana pui de ren si de elan, sugereaza un studiu realizat recent de o echipa de cercetatori din Marea Britanie, Spania, Norvegia si Suedia, relateaza DPA/PA Media. Dupa ce ies din hibernare, animalele "foarte pradatoare" adopta…

- Daca noul an a inceput cu temperaturi de primavara, meteorologii anunța acum schimbarea vremii. Gerul iși va face prezența in Romania in urmatoarea perioada, iar iarna iși va intra cu adevarat in drepturi.

- Guvernul a decis alocarea a peste 3 milioane euro pentru Arena Naționala, tranșa anuala conform parteneriatului public privat. Vicepremierul Andrei Spinu a declarat ieri ca obiectivul ar putea fi dat in exploatare chiar in primavara. „Conform estimarilor noastre, imediat ce vom ieși din iarna se vor…