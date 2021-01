Stiri pe aceeasi tema

- Institutul francez Pasteur a anunțat luni ca renunța la dezvoltarea potențialului sau vaccin anti-Covid aflat in stadiul cel mai avansat, dupa ce in faza clinica s-a dovedit ca serul nu este suficient de eficace pentru a combate aceasta boala, informeaza Agerpres , care citeaza EFE. Produsul celor de…

- In Capitala a inceput vaccinarea impotriva noului coronavirus și in 3 mari spitale suport COVID: la Institutul "Marius Nasta", spitalul "Agrippa Ionescu" și Spitalul Universitar de Urgența. Acesta din urma marcheaza și o premiera: toți cei 2.

- Vaccinul anti-COVID-19, sub forma a 10 000 de doze, a intrat astazi in Romania, pe la Vama Nadlac. Sunt preluate acolo de șeful DSU, Raed Arafat și de șeful campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, care au plecat inca de aseara catre Arad. Vaccinurile vor fi depozitate imediat la Institutul medico-militar...…

- Azi este Ziua Nationala fara Tutun, sarbatorita sub indemnul „COVID-19 – un motiv in plus pentru a renunța la fumat”. Astazi este Ziua Nationala fara Tutun. Medicii atrag din nou atentia ca fumatul dauneaza grav sanatatii, mai ales in actualul context sanitar. Cei care doresc sa renunte la acest viciu…