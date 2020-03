Stiri pe aceeasi tema

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a elaborat un set de reguli dupa care cetațenii ar trebui sa fie testați pentru noul coronavirus, scrie Agerpres.Algoritmul de testare pentru COVID-19 a fost actualizat si publicat vineri pe site-ul Institutului National de Sanatate…

- Grupul de Comunicare Strategica a informat, joi, ca din datele raportate din teritoriu catre Institutul Național de Sanatate Publica - Centrul National de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, in acest moment la nivel național sunt 153 de cadre medicale și personal auxiliar confirmate ...

- Romania a inregistrat 1.029 de cazuri de coronavirus, 22 persoane fiind declarate decedate pana azi, la ora 20:00. Institutul Național de Sanatate Publica - Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a publicat astazi o serie de date deloc imbucuratoare. Cadrele medicale și…

- Grupul de Comunicare Strategica a informat, joi, ca din datele raportate din teritoriu catre Institutul Național de Sanatate Publica - Centrul National de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, in acest moment la nivel național sunt 153 de cadre medicale și personal auxiliar confirmate ...

- Grupul de Comunicare Strategica a informat, joi, ca din datele raportate din teritoriu catre Institutul Național de Sanatate Publica - Centrul National de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, in acest moment la nivel național sunt 153 de cadre medicale și personal auxiliar confirmate ...

- In data de 13 martie 2020, pacienta s-a internat in Maternitatea MedLife Grivița pentru naștere, prezentand contracții, fara vizite in alte unitati MedLife. La momentul internarii pacienta nu prezenta nici o simptomatologie specifica patologiei respiratorii acute și a declarant, in scris, pe proprie…

- Gripa a evoluat epidemic in saptamana 27 ianuarie – 2 februarie, a informat, ieri, Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din Cadrul Institutului National de Sanatate Publica, potrivit Agerpres.”Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a raportat…

- Ministerul Sanatatii a declarat epidemie de gripa in Romania, avand in vedere numarul crescut al cazurilor de gripa si infectii respiratorii din ultima saptamana. Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 18, a anuntat, joi, Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor…