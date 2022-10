Institutul de Tehnologie si Cercetare Spatiala (SRTI-BAS) din cadrul Academiei Bulgare de Stiinte a sarbatorit miercuri 50 de ani sub motto-ul "Bulgaria - un stat cu programe spatiale", transmite agerpres.ro. La Adunarea Jubiliara solemna, presedintele bulgar Rumen Radev a declarat ca in total 137 milioane de leva vor fi alocati pentru infiintarea Centrului National Spatial pentru observare, co