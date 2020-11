Stiri pe aceeasi tema

- Un pacient cu COVID-19 internat in Spitalul Municipal din Medias, unitate ce nu are paturi de ATI pentru bolnavii cu noul coronavirus, a decedat vineri, in timp ce astepta sa fie transferat intr-o sectie de Terapie Intensiva dintr-un alt spital, a declarat pentru AGERPRES directorul Directiei de Sanatate…

- Doua spitale din Prahova vin in sprijinul autoritaților, reprezentanții acestora anunțand ca unitațile sanitare vor pune la dispoziție locuri pentru tratarea bolnavilor infectați cu coronavirus, continuand sa primeasca, insa, in secții cu circuite separate, și pacienții obișnuiți. Lista actualizata…

- Direcția de Sanatate Publica a Capitalei cere oficial tuturor spitalelor din București sa asigure circuite pentru internarea pacienților cu Covid-19 pozitivi. DSP București reamintește faptul ca unitațile sanitare din București se confrunta o lipsa a numarului de paturi pentru pacienți. „Urmarea situației…

- Noua ordonanța a Ministerului Sanatații de la Roma prevede ca toți calatorii care provin din aceasta țara vor completa la sosirea in Italia o declarație pe propria raspundere, dar nu vor mai fi obligați sa efectueze autoizolarea de 14 zile la domiciliu, dupa cum scrie rotalianul.ro. Autoritațile…

- Spitalul Orasenesc Baicoi a fost exclus din circuitul unitatilor sanitare din Prahova desemnate prin ordin al ministrului Sanatatii sa preia cazuri de pacienti infectati cu noul coronavirus, a informat, miercuri, Prefectura Prahova potrivit Agerpres. "Spitalul Orasenesc Baicoi nu va fi inchis sau…