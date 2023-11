Instanța Supremă a UE le va interzice angajaților publici să poarte hijabul Instanța suprema a Uniunii Europene a decis marți ca autoritațile publice din statele membre pot interzice angajaților sa poarte semne de credința religioasa, cum ar fi eșarfa islamica, in cea mai recenta decizie privind o problema care a divizat Europa de ani de zile, potrivit Reuters. Cazul a ajuns la Curtea de Justiție a Uniunii […] The post Instanța Suprema a UE le va interzice angajaților publici sa poarte hijabul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

