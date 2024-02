Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Marcel Bolos a anuntat luni ca inspectiile antifrauda vor fi facute nu de catre inspectorii de la nivelul regionalelor ANAF, ci de la nivel judetean, pentru eficientizarea activitatii. In plus, inspectorii antifrauda vor fi ”militarizati”, ei urmand a purta arma, scrie…

- Ministrul Finantelor Publice, Marcel Bolos, a vorbit, miercuri seara, la Jurnalul de Seara de la Digi24, despre modul in care ii percepe, ca om al Bisericii, pe doi principali lideri politici ai momentului, premierul Marcel Ciolacu si presedintele Senatului, Nicolae Ciuca. Bolos a facut si dezvaluiri…

- Ministrul Finantelor Publice, Marcel Bolos, anunta ca in prima luna a anului 2024 se va incheia procesul de reorganizare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), a Autoritatii Vamale Romane si a Ministerului Finanțelor. ”Nu mai putem tolera toata aceasta stare de dezordine si evaziune fiscala,…

- Ministrul Finantelor Publice, Marcel Bolos, anunta ca ministerul a finalizat calculele privind stadiul executiei bugetare, afirmand ca, desi cifrele nu arata asa cum si-ar fi dorit, "datele arata destul de bine" si "este un sfarsit de an bun". In luna decembrie sunt inregistrate cateva premiere in ceea…