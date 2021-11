INSP: Cele mai multe cazuri de COVID, la persoanele nevaccinate

In ultima saptamana, 69,7% din cazurile confirmate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate la persoane nevaccinate anti-COVID, informeaza Institutul National de Sanatate Publica. Potrivit Raportului saptamanal de supraveghere, in saptamana 8 – 14 noiembrie, 31,8% din totalul cazurilor de COVID-19 s-au inregistrat in Bucuresti si in judetele Cluj, Timis, Brasov si Bihor. Aproape o treime (28%) din totalul deceselor s-a inregistrat in Bucuresti si in judetele Bihor, Constanta, Mures si Prahova. Conform INSP, 89,3% dintre decesele inregistrate au fost la persoane nevaccinate anti-COVID. INSP arata ca…