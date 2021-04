Stiri pe aceeasi tema

- Ultima analiza a INSP arata ca pana la data de 28 martie, au fost confirmate 562 de cazuri cu variante ale SARS-CoV-2 care determina ingrijorare. 557 – varianta britanica (B.1.1.7)3 – varianta sud-africana (B.1.351)2 – varianta braziliana (P.1) „Cazul nou confirmat cu varianta sud-africana (B.1.351),…

- 562 de cazuri cu variante ale SARS-CoV-2 care determina ingrijorare Institutul National de Sanatate Publica informeaza ca, pâna la data de 28 martie, au fost confirmate 562 de cazuri cu variante ale SARS-CoV-2 care determina îngrijorare, dintre care 557 - cu varianta britanica…

- Institutul National de Sanatate Publica informeaza ca, pana la data de 28 martie, au fost confirmate 562 de cazuri cu variante ale SARS-CoV-2 care determina ingrijorare, dintre care 557 – cu varianta britanica (B.1.1.7), trei cazuri cu varianta sud-africana (B.1.351) si doua cazuri cu varianta braziliana…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a publicat bilanțul cazurilor de imbolnaviri cu noi tulpini de Covid-19 inregistrate pe teritoriul Romaniei. In total au fost confirmate 546 de cazuri de infectare cu „variante care determina ingrijorare” ale noului coronavirus. Din acest total, 542 de…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) anunta ca, pana in 21 martie inclusiv, au fost confirmate 546 de cazuri de infectare cu „variante care determina ingrijorare” ale noului coronavirus, dintre care 542 cu varianta britanica si cate doua cu cea sud-africana si cea braziliana, informeaza News.ro.…

- Ministerul Sanatații a primit, in ultimele luni, oferte din mediul privat pentru testarea care determina infectarea cu tulpinile din Marea Britanie și Africa de Sud ale coronavirusului, insa nu le-a dat curs, scrie G4Media. Metodade testare oferita ar fi fost chiar mai ieftina decat cea folositain prezent,…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) avertizeaza, in primul raport privind raspandirea tulpinei UK a coronavirusului in țara noastra, ca aceasta circula deja in jumatate din județele țarii și „exista o probabilitate mare de a cuprinde intreg teritoriul Romaniei in viitorul apropiat”. „Varianta…