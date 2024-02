Stiri pe aceeasi tema

- Prima lansare a romanului „El Amor de Sabato" („Iubita lui Sabato") de Constantin Severin va avea loc marți, 23 ianuarie, incepand cu ora 16:00, la Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava - Centrul de Consiliere și Orientare in Cariera, Sala A ...

- CERC Turism - CEntrul de Resurse și Cercetare in Turism impreuna cu Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava și in colaborare cu ADER Suceava și IaBucovina NGO organizeaza joi, 14 decembrie, Forumul de Bune Practici in Turism. Bucovina 2023.Evenimentul se va desfașura ...

- Universitatea „Stefan cel Mare" din Suceava anunța, in calitate de promotor, incheierea proiectului ,,Copii și tineri integrați pentru o lume mai buna (CTIL)", cod PN2019, in cadrul apelului Educație incluziva pentru copii și tineri in situații de risc. Proiectul a fost ...

- In cadrul importantului proiect destinat imbunatațirii calitații activitații didactice, aflat in derulare la Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava pana in cursul lunii decembrie, sub coordonarea prof. univ. dr. habil. Bogdan Popoveniuc și intitulat "Suport instituțional ...

- Colectivul de engleza al Departamentului de Limbi și Literaturi Straine din cadrul Facultații de Litere și Științe ale Comunicarii din Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava, in colaborare cu Biblioteca USV și Teatrul Municipal „Matei Vișniec", organizeaza timp de doua ...

- Prevenireaviolenței domestice in toate formele, precum și modalitați de acțiune pentru sprijinirea victimelor violenței vor fi prezentate publicului larg in cadrul unui eveniment organizat joi, 7 decembrie, la Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava. Manifestarea este ...

- Popularul festival de film de alpinism și aventura Reel Rock vine și in Romania, pe 9 decembrie. Evenimentul este gazduit de Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava, in Auditorium "Joseph Schmidt", de la 17.30.Nu ratați cele trei filme noi de senzație care prezinta ...

- Un important proiect destinat imbunatațirii calitații activitații didactice se afla in derulare la Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava. Proiectul intitulat "Suport instituțional pentru dezvoltarea competențelor psihopedagogice, de cercetare și promovarea sanatații mintale ...