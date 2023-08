INSP: 21 de români sunt infectați cu virusul West Nile. Un ploieștean a decedat Bilanț tragic anunțat de Institutul National de Sanatate Publica (INSP) anunța ca 12 de romani sunt infectați cu virusul West Nile. Din pacate, o persoana din Ploiești a decedat din cauza infecției. Un numar de 21 de cazuri au fost confirmate cu infectie cu virusul West Nile de la inceputul perioadei de supraveghere a acestei afectiuni (6 iunie) pana pe 24 august, a informat, joi, Institutul National de Sanatate Publica (INSP).Potrivit INSP, au fost inregistrate trei decese in urma infectiei cu virusul West Nile – in judetele Satu Mare, Ilfov si Prahova si inca unul „probabil” in Dolj.In functie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

