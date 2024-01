Stiri pe aceeasi tema

- INSCOP Reaserch a realizat, la cererea News.ro, un nou sondaj de opinie privind intenția de vot la alegerile prezidențiale. Principalele preferințe ale romanilor raman Mircea Geoana, Marcel Ciolacu și Diana Șoșoaca. Fața de evaluarile asemanatoare din lunile trecute au aparut doar cateva modificari.

