INS: Traficul aerian s-a prăbușit în 2020. Contracție de 65% în primele nouă luni Activitatea aeroporturilor care au inregistrat cele mai mari ponderi in ceea ce priveste transportul de pasageri a fost urmatoarea: Henri Coanda-Bucuresti, cu 1.910.400 pasageri imbarcati si 1.848.200 debarcati; Avram Iancu-Cluj-Napoca, cu 401.000 pasageri imbarcati si 370.200 debarcati, si Traian Vuia-Timisoara, cu 213.900 pasageri imbarcati si 201.200 debarcati. Unii bolnavi de coronavirus se confrunta cu o problema grava: le cad dinții In transportul international de pasageri, primele zece aeroporturi de origine (de unde au provenit pasagerii debarcati in Romania), stabilite dupa numarul pasagerilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 87.500 de romani au votat in diaspora pana duminica la 7.00 (ora Romaniei), la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor. Votul in strainatate la scrutinul parlamentar este in plina derulare si duminica in mai multe tari, iar alte sectii urmeaza sa se deschida. Cele mai multe sectii sunt in…

- Peste 87.500 de romani au votat in diaspora pana duminica la 7.00 (ora Romaniei), la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor, potrivit Agerpres. Votul in strainatate la scrutinul parlamentar este in plina derulare si duminica in mai multe tari, iar alte sectii urmeaza sa se deschida.…

- Ministerul Afacerilor Externe organizeaza 748 de sectii de votare in strainatate, la alegerile parlamentare, care indeplinesc conditiile sanitare pentru prevenirea infectarii cu COVID-19. Sunt cu 331 de secții in plus fata de 2016, a afirmat joi reprezentantul cu insarcinari speciale pentru procese…

- Joi este ultimul termen pâna la care plicurile cu votul românilor din strainatate trebuie sa ajunga la Biroul electoral pentru votul prin corespondenta, la misiunea diplomatica sau la oficiul consular, cele care vor veni dupa aceasta data fiind considerate nule, transmite Agerpres.Un…

- Europa a depașit pragul de 10 milioane de infectari cu coronavirus. Numarul de imbolnaviri s-a dublat in 5 saptamani. Noile cazuri de COVID-19 in Europa s-au dublat in cinci saptamani, depasind pragul de 10 milioane de imbolnaviri, potrivit unui bilant al Reuters publicat duminica. Luna trecuta, atat…

- La mai multe sectii din tari europene, zeci de oameni inca stau la coada duminica seara pentru a-si putea exercita dreptul de vot in cadrul alegerilor prezidentiale din Republica Moldova, informeaza Unimedia. Randuri de zeci de persoane sunt semnalate la sectii de votare din Franta, Germania, Irlanda,…

- Potrivit Wizz Air, alocarea aeronavei la Cluj-Napoca va crea 36 de noi locuri de munca directe. Odata cu rutele anuntate vineri si care urmeaza sa fie introduse din iunie anul viitor, Wizz Air ofera 34 de rute catre 13 tari din Cluj-Napoca. Cursele de la Cluj-Napoca spre Karlsruhe/Baden-Baden vor…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii avertizeaza ca decesele la nivel mondial ar putea atinge doua milioane inainte de utilizarea pe scara larga a vaccinului. Mike Ryan, directorul OMS pentru situatii de urgenta, a declarat ca cifra ar putea fi chiar mai mare fara un efort international comun, potrivit…