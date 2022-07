INS: Romania’s inflation exceeds 15% in June and keeps rising Romania’s headline inflation increased to nearly 15.1% YoY in June, from 14.5% in May, after the consumer prices rose by 0.8% in June, shows the statistics office INS. The price of car fuels kept growing in June, by 3.2% compared to May and by 41% YoY. The average price of energy items (natural gas, electricity […] The post INS: Romania’s inflation exceeds 15% in June and keeps rising appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

