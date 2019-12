INS: România a înregistrat un spor negativ al populaţiei, în octombrie Sporul natural al populatiei Romaniei a continuat sa fie negativ si in octombrie, cu un minus de 2.780 de persoane, in comparatie cu datele din octombrie 2018, cand s-a inregistrat un minus de 7.478 de persoane, se arata intr-un comunicat al Institutului National de Statistica (INS), publicat marti.



Potrivit sursei citate, in perioada analizata, s-a inregistrat nasterea a 18.230 de copii, cu 523 mai multi decat in luna septembrie 2019. In acelasi interval, numarul deceselor a fost de 21.010, cu 1.964 mai multe fata de luna anterioara, in timp ce numarul deceselor copiilor cu varsta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sporul natural al populatiei Romaniei a ramas negativ in septembrie, cu un minus de 1.339 de persoane, fata de datele din aceeasi luna din 2018, cand se inregistrase un declin de 2.471 de persoane, potrivit informatiilor publicate ieri de Institutul National de Statistica (INS) si preluate de Agerpres.…

- Sporul natural al populatiei Romaniei a ramas negativ in septembrie, cu un minus de 1.339 de persoane, fata de datele din aceeasi luna din 2018, cand se inregistrase un declin de 2.471 de persoane, potrivit informatiilor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). In perioada analizata,…

- Sporul natural in Romania a ramas negativ in luna august a acestui an, cat și in luna august din 2018, potrivit datelor INS publicate joi, informeaza Mediafax.Numarul persoanelor care au decedat, in august 2019, a fost mai mare cu 1.368 fata de cel al nou-nascutilor vii.In luna august 2018, numarul…

- Volumul de lemn exploatat raportat de operatorii economici atestati in exploatarea forestiera a crescut cu 8,9% in 2018, comparativ cu anul precedent, cand lemnul rotund a inregistrat cea mai mare majorare in volum de exploatare, de 12,2%, potrivit Institutului National de Statistica (INS).Conform…

- Ce salarii caștiga romanii: județele cu cei mai saraci și cei mai bogați angajați. Lefurile funcționarilor publici, in topul celor mai mari Castigul salarial mediu lunar net la nivelul economiei nationale a fost 2.642 lei anul trecut, in crestere cu 13% (+304 lei) comparativ cu anul precedent, potrivit…

- In trimestrul doi al acestui an, numarul mediu de pensionari a scazut cu 21.000 fata de trimestrul precedent, la 5,159 milioane persoane. Numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat a fost de 4,670 milioane persoane, de asemenea in scadere cu 10.000 persoane fata de primele trei luni. De…