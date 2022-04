Stiri pe aceeasi tema

- Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat s-a scumpit cu 144,86% in februarie 2022 fata de februarie 2021, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS).

- ”In luna ianuarie 2022, productia industriala a fost mai mica fata de luna decembrie 2021 cu 1,2% ca serie bruta si a fost mai mare cu 2,9% ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate. Fata de luna ianuarie 2021, productia industriala a crescut atat ca serie bruta cat…

- ”Principalele resurse de energie primara in perioada 1.I-31.I.2022 au totalizat 2.820.500 tone echivalent petrol (tep), in crestere cu 89.900 tep fata de aceeasi perioada a anului precedent. Productia interna a insumat 1.558.200 tep, in crestere cu 4.100i tep fata de perioada 1.I-31.I.2021, iar importul…

- Resursele de energie primara au crescut anul trecut cu 6,8%, iar cele de energie electrica au crescut cu 5,5%, fata de aceeasi perioada a anului precedent. Principalele resurse de energie primara au totalizat 33.755.800 tone echivalent petrol (tep), in crestere cu 2.136.600 tep fata de 2020. Productia…

- “In perioada 1.I – 3 1 . X I I .202 1 , comparativ c u perioada 1.I – 3 1 . X I I .2020 , productia industriala (serie bruta) a crescut cu 7 , 1 %, datorita cresterilor inregistrate de p roducti a si furnizarea de energie electrica si termica , gaze, apa calda si aer conditionat (+1 1 , 3 %) si industria…

- Productia industriala a crescut anul trecut ca serie bruta cu 7,1%, fata de 2020, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS), conform news.ro. "In perioada 1.I – 31.XII.2021, comparativ cu perioada 1.I – 31.XII.2020, productia industriala (serie bruta) a crescut cu 7,1%, datorita cresterilor inregistrate de productia…

- Banca Nationala se asteapta ca preturile la energie electrica si gaze naturale sa mai creasca in urmatoarea perioada, chiar si in contextul aplicarii masurilor de compensare si plafonare. Alte scumpiri sunt prognozate la tigari si marfuri nealimentare, inclusiv la cele din import, ca urmare a blocajelor…

- ”In perioada 1.I-30.XI.2021 resursele de energie primara au crescut cu 7,5%, iar cele de energie electrica au crescut cu 5,8%, fata de aceeasi perioada a anului precedent. Principalele resurse de energie primara in perioada 1.I-30.XI.2021 au totalizat 30.784.900 tone echivalent petrol (tep), in crestere…