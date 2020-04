Stiri pe aceeasi tema

- Ponderea agentilor economici a caror activitate se restrange cu mai mult de 25% creste de la 33,3% in martie 2020 la 45% in aprilie 2020, iar rata inchiderilor de activitate se majoreaza de la 9,8% in martie 2020 la 13,8% in aprilie 2020, potrivit unei cercetari a Institutului National de Statistica,…

- Ponderea agentilor economici a caror activitate se restrange cu mai mult de 25% creste de la 33,3% in martie 2020 la 45% in aprilie 2020, iar rata inchiderilor de activitate se majoreaza de la 9,8% in martie 2020 la 13,8% in aprilie 2020, conform unei cercetari realizate de Institutul National de…

- Alimentele au inregistrat cea mai mare creștere a prețurilor, in luna martie comparativ cu februarie, respectiv de 1,46%. Astfel, daca o persoana consuma pe mancare 1.000 de lei in februarie, in urmatoarea luna a mai trebuit sa scoata din buzunar inca 14,6 lei, potrivit Hotnews. Bineințeles, depinde…

- Rata somajului a urcat la 3,9% in trimestrul IV 2019, in crestere cu 0,1 puncte procentuale fata de cea inregistrata in trimestrul anterior, cel mai ridicat nivel, 18,5%, fiind inregistrat in randul tinerilor cu varste cuprinse intre 15 si 24 de ani, potrivit datelor publicate vineri de Institutul…

- INS: Managerii IMM-urilor se asteapta la reducerea cu 50% a activitatii sau chiar inchiderea ei, din cauza crizei COVID-19. Care sunt cele mai lovite domenii Intreprinderile mici si mijlocii vor fi cele mai afectate de pandemia de coronavirus, iar managerii lor au estimat ca principal risc reducerea…

- ​În vederea masurarii impactului coronavirusului Covid19 sau SARS-Cov.2, Institutul Național de Statistica a realizat o ancheta ad-hoc în perioada 17-19 martie 2020, ancheta în cadrul careia managerii firmelor au fost întrebați daca vor considera ca activitatea lor se va restrânge…

- PSD a depus marti, la Parlament, un proiect de lege potrivit caruia operatorii economici si profesionistii a caror activitate a fost intrerupta ca urmare a unor acte ale autoritatilor publice aplicate in starea de urgenta sunt scutiti de la plata chiriei pentru folosinta imobilelor inregistrate ca sedii…

- Ponderea firmelor inovatoare din economia romaneasca a crescut in perioada 2016-2018, fata de perioada 2014- 2016, cu 4,4 puncte procentuale, ponderea crescand atat in zona serviciilor, cat si in industrie, potrivit datelor transmise, meircuri, de Institutul National de Statistica (INS).