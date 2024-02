Stiri pe aceeasi tema

- Evoluția pieței auto second hand din Romania franeaza in 2023, creșterea preconizata pentru 2023 fiind de doar 1% – 2%. Mașinile second hand s-au scumpit, in medie, cu peste 1.850 de euro in 2023 fața de 2022. „Evoluția pieței auto second hand din Romania franeaza in 2023. Creșterea preconizata pentru…

- Ponderea gospodariilor din Romania care aveau acces la Internet de acasa a ajuns, in acest an, la 85,7% din total, in crestere cu 3,6% fata de anul 2022, arata datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES . Conform statisticii oficiale, proportia persoanelor…

- Ponderea gospodariilor din Romania care aveau acces la Internet de acasa a ajuns, in acest an, la 85,7% din total, in crestere cu 3,6% fata de anul 2022, arata datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS). Conform statisticii oficiale, proportia persoanelor cu varste intre 16…

- Ponderea gospodariilor care au acces la reteaua de internet de acasa a fost de 85,7% in 2023 (INS)Ponderea gospodariilor din Romania care aveau acces la Internet de acasa a ajuns, in acest an, la 85,7% din total, in crestere cu 3,6% fata de anul 2022, arata datele publicate, vineri, de Institutul…

- Un proiect de lege care a fost depus in Parlament ar putea alege sa limiteze numarul de farmacii prin stabilirea unei distanțe minime obligatorii intre aceste unitați. Așadar, numar acestor ar urma sa fie redus semnificativ! Potrivit proiectului, farmaciile vor fi autorizate sa funcționeze doar la o…

- Peste jumatate din firmele active din Romania au ca activitate principala „Servicii de piața”, potrivit unui comunicat transmis joi de Institutul Național de Statistica. Acestea includ servicii de transport, depozitare, domeniul hotelier, poșta, urierat, ITandC, imobiliare, publicitate.

- Productia interna de energie a Romaniei a insumat 13,534 milioane tone echivalent petrol (tep), in primele noua luni ale anului, in crestere cu 134.400 tep (+1%) fata de perioada similara din 2022, iar importul a fost de 11,187 milioane tep, in scadere cu 600.700 tep (-5,1%), arata datele publicate…

- PIB-ul Romaniei a inregistrat in trimestrul III o creștere cu 0,2 % fața de aceeași perioada a anului trecut. Fata de acelasi trimestru din anul 2022, Produsul intern brut a inregistrat in trimestrul III o creștere cu 0,2 % pe seria bruta si cu 2,1% pe seria ajustata sezonier, arata datele publicate…