Innova a finalizat achiziţia PayPoint şi Payzone, tranzacţie de 48 milioane lire sterline ” Dupa aproape sase luni de la anuntarea semnarii tranzactiei dintre Innova Capital (cumparator) si PayPoint PLC, procesul de achizitie a PayPoint Services SRL si Payzone SA a fost finalizat cu succes. Echipa RTPR a oferit asistenta complexa pentru Innova Capital, in toate aspectele legate de M&A, concurenta si finantarea tranzactiei, in valoare de aproximativ 48 de milioane lire sterline, inclusiv refinantarea datoriei existente a beneficiarului”, au anuntat marti companiile. Bancile care au acordat finantarea catre cumparator au fost Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare si UniCredit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

