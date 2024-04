Stiri pe aceeasi tema

- Nu doar turdenii se plang de gropi și de strazile neasfaltate. Clujenii cer Primariei Cluj-Napoca sa intervina pe strada Miko Imre, aceasta artera aflandu-se intr-o stare deplorabila. „Strada Miko Imre este cale de acces și pentru unele strazi private din zona, cum sunt Ștefan Augustin Doinaș, Aurel…

- Termenul estimat pentru declansarea grevei generale de catre lucratorii din Posta Romana este data de 1 aprilie, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, Mircea Burlacu, vicepresedintele Blocului National Sindical (BNS). "Suntem in a 37-a zi de cand am inceput discutiile pe contract. Practic,…

- Odata cu dezvoltarea marilor platforme industriale din jurul Pitestiului, Dacia, Arpechim sau Fabrica de Motoare Electrice, liderii comunisti au trecut si la actiunea de modernizare si sistematizare a municipiului resedinta de judet. Practic, intre anii 1965 si 1975, au fost demolate cartiere intregi…

- Pentru miliarde de oameni ai acestei planete, Facebook a ajuns sa reprezinte o necesitate vitala. Una toxica, daca ma gandesc cate vieti s-au pierdut, ori au fost ruinate, din cauza interactiunii cu acesta platforma “de comunicare”. Desi extrem de nociv, Facebook-ul creat de Mark Zuckerberg a ajuns…

- La nivelul Ministerului Muncii a inceput procesul de recalculare a pensiilor, iar de la 1 septembrie vor intra in plata noile pensii. Pe noua formula de calcul, nu toți pensionarii vor primi o pensie mai mare, asta pentru ca se aplica principiul legii mai favorabile. Cei care pe legea noua nu vor avea…

- Comisia Europeana intenționeaza sa adopte o lege care interzice productia si comercializarea echipamentelor electrice si electronice care contin mercur in UE, incepand cu anul 2025. Decizia va viza echipamente precum ecranele de laptop, becuri fluorescente compacte, baterii, barometre, masini de spalat,…

- Un document transmis recent de catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, catre Parlament, evidențiaza faptul ca o suma foarte mare de bani a fost direcționata de ministrul UDMR Attila Cseke catre județele Mureș, Harghita și Covasna. Peste 800.000.000 de euro, in ultimii trei…

- Alexandru Rafila: In prima jumatate a acestui an dam drumul la primele programe de screening Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila a anuntat ca, in prima jumatate a acestui an, se va da drumul la primele programe de screening, legislatia fiind finalizata. “Practic, legislatia este terminata, insa trebuie…