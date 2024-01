Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopia Sucevei a reacționat, luni, in scandalul preotului care s-a pus pe jos in fața porții cimitirului pentru a opri o inmormantare și au inversat toata povestea.”Batranelul care a murit a dorit sa fie o inmormantat ortodox, iar parintele a hotarat sa faca inmormantarea pe cheltuiala parohiei,…

- Arhiepiscopia Sucevei și Radauților, Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava organizeaza luni, 15 ianuarie 2024, incepand cu ora 18.00, in Sala Auditorium „Joseph Schmidt" a Universitații „Ștefan ...

- Conferințele pastoral-misionare din Arhiepiscopia Sucevei și Radauților, desfașurate in perioada 30 octombrie – 14 noiembrie 2023, s-au incheiat marți cu intalnirea tuturor clericilor parohiilor din cuprinsul Protopopiatului Suceava II. La finalul slujbei, Inaltpreasfințitul Parinte Calinic a hirotesit…

- Arhiepiscopia Sucevei și Radauților a atras atenția ca in zona municipiului Vatra Dornei și-a facut apariția o persoana care pretinde ca este preot, deși nu aparține Bisericii Ortodoxe Romane sau altei Biserici constituite canonic. „Avand in vedere faptul ca unii credincioși au primit solicitari de…