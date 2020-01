Stiri pe aceeasi tema

- In conformitate cu prevederile Legii nr.126/1995 republicata, privind regimul materiilor explozive: Vanzarea articolelor pirotehnice se face numai de catre persoanele juridice autorizate in acest sens si numai in locurile autorizate in conditiile legii. Spatiile de comercializare a articolelor pirotehnice…

- Proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda ședinței Guvernului Romaniei din 20 decembrie 2019 PROIECTE DE LEGI PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse…

- Prin proiectul de act normativ, potrivit notei de fundamentare, se propune aprobarea alocarii sumei de "34 mii lei din bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2019 pentru plata venitului lunar de completare persoanelor disponibilizate de Societatea Nationala de Inchideri Mine Valea Jiului, in sensul…

- Actiunea TOXCONTROL demarata de poltisti dupa tragedia de la Timisoara, care s-a soldat cu zeci de persoane intoxicate, a scos la iveala nereguli importante si la o firma din Galati. Astfel, la data de 3 decembrie 2019, politisti ai Inspectoratului de Politie Judetean Galati - Serviciul Arme, Explozivi…

- Cumularea pensiei cu salariul, la stat, nu va mai fi posibila. Ministerul Muncii a finalizat un proiect de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul la stat. Asa au declarat surse guvernamentale, preluate de Hotnews . Actul normativ ar urma sa fie trimis la celelalte ministere pentru a primi un…

- Presedintele biroului electoral al unei sectii de votare din localitatea doljeana Plesoi a plecat acasa cu stampila de control. Acest lucru s-a petrecut sambata, 23 noiembrie, in ziua precedenta alegerilor. Din cate spun reprezentantii BEJ Dolj, respectivul presedinte de sectie a spus ca a procedat…

- Cujenii sunt asteptati, miercurea viitoare, pe 30 noiembrie, la un protest organizat cu ocazia implinirii a 4 ani de la tragicul eveniment de la clubul Colectiv din Bucuresti. Drama petrecut atunci a aratat „o tara incapabila sa aiba grija de cetatenii ei.”