Anunțul guvernului francez ca, in urma restructurarii sectorului public, va elimina corpul diplomatic a dus la ingrijorari in randul diplomaților și politicienilor, in special in contextul crizei din Ucraina, potrivit RFI. Astfel, diplomații nu vor mai proveni din Ministerul Afacerilor Externe al Franței, așa cum este cazul in prezent. In schimb, vor fi angajați din diferite medii, atat din sectorul public, cat și din cel privat. Anunțul oficial cu privire la desființarea corpurilor diplomatice a fost publicat pe 17 aprilie in Monitorul Oficial al Guvernului. Ampla reforma a sectorului public…