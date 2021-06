Stiri pe aceeasi tema

- Varianta Delta a coronavirusului, identificata pentru prima oara in India, se raspandește cu rapiditate in Europa. Deși numarul de cazuri noi de infectare este in scadere pe continent, proporția din cazurile noi generata de varianta Delta este in creștere, relateaza Politico . Cea mai grava situație…

- Varianta Delta a coronavirusului SARS-CoV-2, detectata pentru prima data in India si deosebit de contagioasa, ar urma sa reprezinte 90% din cazurile noi de COVID-19 in Uniunea Europeana pana la sfarsitul lunii august, a prognozat miercuri Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC),…

- Varianta Delta a devenit dominanta la nivel global, a declarat vineri un reprezentant al Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Anthony Fauci spune ca vaccinurile autorizate in Statele Unite, inclusiv cel de la Pfizer / BioNTech, sunt eficiente impotriva noii variante a COVID-19. Varianta Delta…

- "Am avut un presedinte care a spus practic ca (schimbarile climatice) nu reprezinta o problema", a amintit Biden in remarci la finalul summitului G7 din Anglia, intr-o aluzie la predecesorul sau Donald Trump, care a retras Statele Unite din Acordul de la Paris privind clima.La summitul din Cornwall,…

- Pe baza sigurantei, tolerantei si a raspunsului imunitar generat la cei 144 de copii cuprinsi in studiile de faza 1 ale vaccinului sau administrat in doua doze, Pfizer a spus ca va testa o doza de 10 micrograme la copiii cu varste intre 5 si 11 ani si 3 micrograme pentru grupa de varsta 6 luni pana…

- Peste doua miliarde de vaccinuri Covid-19 au fost administrate in intreaga lume, potrivit calculelor AFP extrase din surse oficiale. Numarul vine la putin peste sase luni de la debutul campaniei de vaccinare impotriva Covid-19, anunța Mediafax. Cel putin 2.109.696.022 de doze au fost adiminstrate…

- Instanta a anuntat intr-o hotarare ca nu va audia cazul. Judecatorii Samuel Alito si Brett Kavanaugh s-au recuzat de la analizarea cererii, potrivit hotararii. Johnson & Johnson ceruse instantei superioare sa decida impotriva pedeapsei, dupa ce suma a fost confirmata anul trecut de Curtea Suprema din…

- Biden a semnat un decret prin care pedepseste din nou Rusia cu scopul de a produce ”consecinte stretegice si economice”, ”in cazulin care continua sau favorizeaza o escaladare a actiunior sale destablizatoare internationale”, avertizeaza intr-un comunicat Casa Alba. Prin acest decret, Trezoreria americana…