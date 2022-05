Stiri pe aceeasi tema

- In 2021, muzeele din China au inregistrat 779 milioane de vizite, au organizat peste 3.000 de expozitii si peste 10.000 de activitati educationale online. Acestea au atras un total de peste 4,1 miliarde accesari, potrivit celor mai recente date statistice. De asemenea, in 2021 au fost deschise 395 muzee…

- Biroul de presa al Consiliului de Stat al Chinei a prezentat, joi, cartea alba intitulata „Tinerii Chinezi in Noua Era”, fiind primul document cu aceasta tema in China. Conform acestuia, un numar de 6,5 milioane de persoane au plecat in strainatate pentru a face studii, in ultimii 40 de ani, iar 4,2…

- Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) va investi peste 5 milioane de euro pentru achiziționarea unor echipamente menite sa mareasca capacitatea analitica in privința determinarii reziduurilor de pesticide din probe de produse alimentare de origine nonanimala…

- EF Education First (EF), liderul mondial in domeniul educației internaționale, a lansat astazi o noua versiune a aplicației sale de engleza bazata pe tehnologii cloud, EF English Live, disponibila gratuit pentru ucraineni. O echipa de specialiști EF EdTech s-a mobilizat imediat dupa invazia Ucrainei…

- CITR, parte a Impetum Group, a tranzacționat active agroindustriale in valoare de 13,15 milioane lei (peste 2,6 milioane euro) catre Cerealcom SA Bacau, parte a grupului de companii PAMBAC, unul dintre cele mai mari grupuri romanești din agribusiness-ul local cu o cifra de afaceri totala de aproximativ…

- Comunicat de presa al PE • 150 de milioane EUR pentru a acoperi o parte a deficitului de finanțare in valoare de 1,2 % din PIB • Guvernul orientat spre reforma poate avea acces la finanțare daca indeplinește anumite condiții. Parlamentul a fost de acord sa furnizeze Republicii Moldova 150 de milioane…

- Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata in județele Sibiu și Brașov, in valoare de 84,26 milioane euro, a fost aprobat de Comisia Europeana. Finanțat in cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM), proiectul va asigura fondurile pentru realizarea de investiții…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA) a virat, joi, suma de 219.017.120,27 de lei, in vederea decontarii facturilor pentru 263 de obiective de investiții realizate prin etapele I și II ale Programului Național de Dezvoltare Locala (PNDL). Astfel, pentru etapa I, a fost…