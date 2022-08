Infracţiunile de sustragere a mijloacelor financiare de pe cardurile bancare, în scădere 218 infractiuni de sustragere a mijloacelor financiare de pe cardurile bancare au fost inregistrate in prima jumatate a acestui an, in scadere fata de aceeasi perioada a anului trecut. Cu toate acestea, expertii atentioneaza ca escrocii recurg la metode noi. 4,5 milioane de lei au fost sustrase de pe conturile detinatorilor de carduri bancare in prima jumatate a anului 2022, iar una dintre ulti Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- De la inceputul anului pina in prezent, funcționarii vamali au inregistrat 27 abateri de la lege privind introducerea, expedierea si scoaterea in/din Republica Moldova a numerarului in valuta straina. Astfel, in cele 27 de cazuri, de catre Serviciul Vamal, au fost reținute și ridicate mijloace banești…

- Sezonul vacantelor este in plina desfasurare, iar calatorii din intreaga lume cauta locuri interesante in care sa mearga, locuri ieftine unde sa stea pe perioada vacantei si zboruri la preturi rezonabile.

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat ca se fereste sa faca p predictie, dar ca s-a observat o scadere a cererii de petrol, astfel ca acest lucru ar duce la o scadere a pretului la combustibili.

- Administratia Nationala "Apele Romane", alaturi de reprezentantii Hidroelectrica, reusesc sa mentina coeficientul de umplere de peste 70 , in principalele 40 de lacuri cu folosinta complexa , adica la 73,61 .Rezerva strategica in principalele 40 de lacuri este 3,19 miliarde de metri cubi de apa, in…

- Astazi, in cadrul ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale, au fost alocate mijloace financiare adiționale, pentru susținerea eforturilor depuse de catre angajații MAI, in condiții de risc sporit, ca urmare a crizei refugiaților generata de razboiul din Ucraina. Astfel, angajații antrenați direct…

- Deficitul comercial al Statelor Unite a inregistrat in aprilie cea mai mare scadere din ultimii 9 ani si jumatate, deoarece exporturilor care au crescut la un nivel record, fiind probabil ca activitatile comerciale sa contribuie la cresterea economica in actualul trimestru, transmite Reuters.…

- O tanara din Galații Bistriței, angajata a unei unitați bancare, banuita de comiterea unor inșelaciuni și operațiuni financiare frauduloase, a fost reținuta pentru 24 de ore de polițiști, in urma unor percheziții. La data de 2 iunie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice,…

- HOROSCOP 2 iunie – Berbec In cazul in care te confrunti cu unele probleme financiare in aceasta perioada, s-ar putea ca cineva din familie sa sara in ajutorul tau. In alte cazuri, ar putea fi vorba de un imprumut care nu te asteptai sa fie restituit, dar care se itnoarce la tine intr-un moment in care…