Informare meteo: Ploi până la sfârșitul săptămânii Instabilitatea atmosferica prezenta in peisaj in mai multe zone din țara de la inceputul saptamanii se va menține și in perioada urmatoare, ceea ce inseamna ca ploile iși vor face simțita prezența pana duminica. Specialiștii de la Administratia Nationala de Meteorologie au actualizat informarea meteorologica emisa zilele trecute, astfel ca noul interval vizat este cel […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

