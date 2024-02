Cum va fi vremea de Paște 2024. Meteorologii pregătesc surprize pentru începutul lunii mai De Craciun am avut parte de temperaturi de primavara, iar anul a inceput cu ninsori și temperaturi de foarte scazute. Cum va fi vremea de sarbatorile Pascale in 2024, aflați in randurile urmatoare. Cum va fi vremea de Paște 2024 Primavara aceasta este plina de surprize. Specialiștii in meteorologie ne-au transmis primele estimari ale prognozei meteo pentru Paștele de anul acesta. A doua jumatate a lunii ianuarie a cuprins jumatate de țara de ninsori viscolite și temperaturi extrem de scazute. Acum, la inceputul lunii februarie, avem parte de temperaturi chiar și de 20 de grade Celsius. Pana in… Citeste articolul mai departe pe vocea.biz…

Sursa articol si foto: vocea.biz

