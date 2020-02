Stiri pe aceeasi tema

- Datele publicate joi de Eurostat arata ca aproximativ 5,2% din persoanele angajate in Uniunea Europeana, cu varsta intre 15 si 64 de ani, au lucrat in mod obisnuit de acasa in anul 2018, pe primul loc fiind Olanda, unde 14% dintre salariati lucreaza de acasa, urmata de Finlanda (13,3%), Luxemburg…

- Romania se afla printre țarile cu cele mai mici procente ale angajaților care lucreaza de acasa. Potrivit datelor Eurostat, doar 0,4% dintre angajați au avut aceasta opțiune in 2018. In schimb, vecinii noștrii bulgarii stau mai prost decat noi, cu un procent de 0,3%. Pe primul loc se afla Olanda, unde…

- Romania a inregistrat un avans de 4,4% al preturilor productiei industriale in decembrie 2019, fata de aceeasi luna din 2018, a treia crestere din Uniunea Europeana (UE), potrivit datelor anuntate de Eurostat, potrivit news.ro.Inaintea Romaniei s-au situat Grecia (+4,7%) si Bulgaria (+4,5%).…

- Romanii si bulgarii raman si anul acesta la coada clasamentului cand vine vorba despre salariul minim pe economie. Si o sa va explic de ce. Un studiu recent arata ca exista o prapastie, la propriu, intre veniturile minime in tarile din Uniunea Europeana. Cele mai mici salarii sunt in Bulgaria, Letonia…

- Aproape 7% dintre gospodariile din Uniunea Europeana nu au putut in 2018 sa-si plateasca la timp facturile la utilitati (caldura, electricitate, gaze naturale, apa etc.), din cauza dificultatilor financiare, iar cel mai ridicat procentaj se afla in Grecia, Bulgaria, Croatia si Romania, arata datele…

- Aproximativ 190.000 de companii din Uniunea Europeana erau clasificate in 2017 ca intreprinderi cu crestere ridicata, unde lucrau in total 16,4 milioane de angajati, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat).Ele reprezinta peste o zecime (11,3%) din totalul…

- Gospodariile din Uniunea Europeana au cheltuit anul trecut peste 200 miliarde euro (echivalentul a 1,3% din PIB-ul Uniunii Europene) pentru „comunicatii” (servicii postale si de telefonie si fax), ceea ce reprezinta 2,3% din cheltuielile totale de consum ale gospodariilor, arata datele Eurostat , publicate…

- Construction works in Romania registered an increase of 28.9 percent in September 2019, compared to September 2018, this being the largest advance among EU Member States, show data released on Tuesday by Eurostat.Comparatively, in the European Union the construction works registered an increase…