- Pana astazi au fost confirmate 7.707 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, anunța Grupul de Comunicare Strategica. Sursa citata precizeaza ca in acest moment la ATI sunt internați 243 de pacienți. De asemenea, 392 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. Dintre persoanele…

- Instituția Prefectului Județul Giurgiu va informeaza asupra situației epidemiologice actualizate la nivelul județului Giurgiu, la data de 16.04.2020: cazuri confirmate – 80; cazuri vindecate și externate – 8; in carantina instituționalizata – 323 de persoane; in autoizolare la domiciliu – 311 persoane.…

- Grupul de Comunicare Strategica ofera cetațenilor raspunsuri la diverse intrebari privind respectarea masurilor de distanțare sociala in situații punctuale, dar și in contextul din acest an al sarbatorilor pascale. Intrebare: Pot participa la slujba de Inviere la biserica? Raspuns: Anul acesta slujbele…

- Grupul de Comunicare Strategica ofera cetațenilor raspunsuri la diverse intrebari privind respectarea masurilor de distanțare sociala in situații punctuale, dar și in contextul din acest an al sarbatorilor pascale. Intrebare: Pot sa imi și vizitez parinții și sa iau masa cu ei de Paște? Raspuns: Prin…

- Avand in vedere ca la nivelul Grupului de Comunicare Strategica au fost primite alte intrebari referitoare la situații punctuale privind respectarea masurilor de distanțare sociala, dar și pentru a veni in intampinarea situațiilor legate de sarbatorile pascale in contextul din acest an, va punem…

- Instituția Prefectului Județul Giurgiu va informeaza asupra situației epidemiologice actualizate la nivelul județului Giurgiu, la data de 04.04.2020: • cazuri confirmate – 23; • cazuri vindecate – 1; • in carantina instituționalizata – 224 de persoane; • in autoizolare la domiciliu – 1.478 persoane.…