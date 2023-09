Infanteriștii marini și navele „Forțelor Navale” supraveghează zona de război din Ucraina Dupa descoperirea fragmentelor de drone rusești „Shaded 136” cazute la Plauru și Ceatalchioi, care au demonstrat riscurile la care sunt expuși romanii care locuiesc in zona porturilor ucrainene bombardate de ruși, Forțele Navale au dislocat in zona infanteriști marini și nave care supravegheaza acest sector al Dunarii. Dupa ce Statul Major al Apararii a organizat, marți, o videoconferința cu reprezentanți ai autoritaților locale din județele Braila, Constanța, Galați și Tulcea, pentru optimizarea coordonarii activitaților instituționale in contextul acestei crize, Forțele Navale Romane au dislocat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

