Industria băuturilor răcoritoare, amenințată de o nouă taxă Asociația Naționala pentru Bauturi Racoritoare (ANBR) trage un semnal de alarma cu privire la consecințele negative ce pot aparea in urma unei posibile taxe impuse asupra bauturilor racoritoare. „Privim cu ingrijorare cum sectorul nostru este din nou vizat, deși am fost afectați in ultimul an de o serie de masuri discriminatorii, care au dus la o scadere graduala a pieței. Cea mai recenta masura de acest gen, introdusa cu doar 6 luni in urma, este marirea cotei de TVA de la 9 la 19% și care se aplica doar pentru bauturile racoritoare, cu sau fara zahar. Aceasta masura profund discriminatorie a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

