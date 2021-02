Indonezia: Un tigru a fost capturat după ce evadase dintr-o grădină zoologică Un tigru care reusise sa evadeze alaturi de o alta felina dintr-o gradina zoologica de pe Insula Borneo a fost capturat sambata seara in urma unor cautari ample, a anuntat Politia indoneziana, citata de AFP.



La putin timp dupa evadarea celor doua animale, un paznic al acelei gradini zoologice, in varsta de 47 de ani, a fost gasit mort in proximitatea unui tarc.



Animalul capturat, un exemplar alb de tigru bengalez, a fost prins in jungla care inconjoara gradina zoologica Sinka din localitatea Singkawang, situata in provincia Kalimantanul de Vest, la cateva ore dupa ce iesise… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tigru care reusise sa evadeze alaturi de o alta felina dintr-o gradina zoologica de pe Insula Borneo a fost capturat sambata seara in urma unor cautari ample, a anuntat Politia indoneziana, citata de AFP, noteaza Agerpres. La putin timp dupa evadarea celor doua animale, un paznic al acelei gradini…

- Doi tigri au scapat de la o gradina zoologica situata in provincia indoneziana Kalimantanul de Vest, una dintre feline omorand un angajat care a incercat sa le opreasca, informeaza agentia DPA care citeaza relatari publicate sambata de media locale, noteaza Agerpres. Cele doua exemplare de tigru…

- Doi tigri au scapat de la o gradina zoologica situata in provincia indoneziana Kalimantanul de Vest, una dintre feline omorand un angajat care a incercat sa le opreasca, informeaza agentia DPA care citeaza relatari publicate sambata de media locale.

- Doi tigri au scapat de la o gradina zoologica situata in provincia indoneziana Kalimantanul de Vest, una dintre feline omorand un angajat care a incercat sa le opreasca, informeaza agentia DPA care citeaza relatari publicate sambata de media locale. Cele doua exemplare de tigru alb au…

- Doi tigri au scapat de la o gradina zoologica situata in provincia indoneziana Kalimantanul de Vest, una dintre feline omorand un angajat care a incercat sa le opreasca, informeaza agentia DPA care citeaza relatari publicate sambata de media locale. Cele doua exemplare de tigru alb au reusit sa scape…

- Doua gorile de la ZOO San Diego, bolnave de COVID-19. Doua gorile de la gradina zoologica din San Diego (California) au fost testate pozitiv pentru noul coronavirus si plasate in carantina impreuna, a informat luni gradina zoologica, potrivit DPA. Dupa ce cele doua primate au inceput sa tuseasca, au…

- Kaavan, cel mai singuratic elefant din lume, a sosit in Cambodgia, dupa ce a fost salvat din gradina zoologica din Pakinstan unde petrecuse 35 de ani in condiții greu de imaginat. Acesta a fost intampinat in noua sa casa de cantareața Cher, care s-a luptat in instanța pentru eliberarea lui, relateaza…

- Politia ceha a anuntat marti ca se afla in cautarea unei pusti care este "din fericire descarcata" si care a fost "furata" saptamana trecuta de un cerb de la un vanator, informeaza AFP. Animalul a fugit in padure purtand in coarnele sale acea pusca, dupa o vanatoare organizata in apropiere…