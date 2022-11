S&P 500 a avansat vineri cu 1,1%, aducand castigul saptamanii la peste 5%, cea mai buna saptamana de la cea incheiata pe data de 24 iunie a acestui an. Indicele Nasdaq Composite a adaugat 2,1%, in timp ce investitorii au continuat sa cumpere actiuni tehnologice, sperand ca ratele dobanzilor vor scadea. Indicele Dow Jones Industrial a castigat 0,2%. Indicele Dow a crescut joi cu peste 1.200 de puncte, dupa o crestere sub asteptari a preturilor de consum pentru luna octombrie, dand investitorilor speranta ca inflatia ar putea incetini. S&P a crescut joi cu 5,5%, iar Nasdaq Composite a crescut cu…