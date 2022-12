India: Poliţia anchetează moartea suspectă a unui politician rus înstărit Politia indiana ancheteaza decesele subite ale unui bogat om politic rus, autorul presupus al unui mesaj care critica razboiul din Ucraina, si a unui tovaras de calatorie intr-un hotel de lux in estul Indiei, a anuntat un responsabil al politiei din statul Odisha, relateaza AFP si dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

