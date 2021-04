Politia indiana a anuntat sambata ca a arestat doi barbati acuzati ca se foloseau de maimute pentru a fura bani pe strazile capitalei New Delhi, relateaza AFP. Cei doi au fost retinuti dupa ce un barbat, de profesie avocat, a depus o plangere la politie ca trei barbati cu maimute l-au inconjurat si i-au furat 6.000 de rupii (aproape 68 de euro), a declarat o oficialitate indiana pentru France Presse. Aproape in intreaga tara autoritatile se confrunta cu amenintarea reprezentata de maimute in principalele orase, care nu ezita sa intre in locuinte in cautare de hrana. Insa capturarea lor este interzisa,…