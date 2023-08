Independența energetică, doar în imaginația Guvernului. Puterea netă a scăzut cu peste 4.000 de GW Delirul de pe la ministerul de resort și de la Guvern, care vorbește despre atingerea independenței energetice, a fost intrerupt abrupt de catre specialiștii din energie. Aceștia atrag atenția ca nu avem nicio independența energetica, ci un consum foarte redus in economie și la populație, pe fondul prețurilor uriașe de pe piața. Mai mult, energeticienii […] The post Independența energetica, doar in imaginația Guvernului. Puterea neta a scazut cu peste 4.000 de GW first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Preturile medii ale alimentelor de baza vizate de ordonanta privind plafonarea adaosurilor comerciale au scazut cu pana la 43%, in prima saptamana din luna august comparativ cu luna iunie in marile retele comerciale, conform datelor analizate de Consiliul Concurentei. Cel mai mult s-au ieftinit rosiile,…

- Turismul merge prost peste tot și sunt incasari slabe de pe litoral, pana la agențiile care vand excursii in Grecia, Italia, Turcia, Egipt. Și nu vorbim de o mica scadere a puterii de cumparare, ci de vanzari cu 40% mai mici.”Puterea de cumparare a scazut in Romania, este tot mai clar. In federația…

- Parlamentarii s-au pus bine cu magistrații și au votat ca aceștia sa-și poata achita casele cumparate cu credit imobiliar cu banii de chirie pe care ii primesc de la stat. Inițiativa a trecut de Senat și acum se afla la Camera Deputaților. Liberalii au fost cei care au venit cu ideea ca magistrații…

- Premierul Marcel Ciolacu a vizitat, sambata, un magazin pentru a verifica daca este respectata decizia Guvernului de a reduce prețul produselor de baza. In urma vizitei la un magazin Profi din Sectorul 4, premeirul a observat ca cele mai mari scaderi de prețuri s-au facut la cartofii noi, paine, telemea,…

- In cadrul Guvernului se discuta ”masurile de optimizare fiscala”, iar premierul Marcel Ciolacu a cerut ca una dintre masuri sa fie plafonarea salariilor pentru șefii din instituțiile de stat. Marcel Ciolacu a cerut ca salariile șefilor din instituții sa fie plafonate la maxim 6 indemnizații de ministru,…

- Din cauza inflației, a crizei economice și energetice, puterea de cumparare a cetațenilor a scazut, iar salariile și pensiile sint mici, a declarat Avocatul Poporului Ceslav Panico. Potrivit ombudsmanului, Guvernul ar trebui sa susțina mai mult pensionarii, persoanele cu dizabilitați, familiile monoparentale…

- Susținut puternic de Emil Boc, clujeanul Mircea Abrudean era nominalizat pentru funcția de Secretar General al Guvernului, dupa investirea Cabinetului Ciolacu, insa social-democrații se opun ca acesta sa fie numit in funcție. Sursele G4Media spun ca Marcel Ciolacu i-a transmis deja lui Nicolae Ciuca…

- Liderii coaliției de guvernare sunt așteptați sa se reuneasca luni dupa-amiaza, dupa ce premierul Nicolae Ciuca iși va anunța demisia din funcție, intalnirea fiind destinata discuțiilor legate de imparțirea ministerelor. Momentan prezența UDMR in viitorul Guvern este incerta. Maghiarii au spus ca nu…