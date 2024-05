Cum arată bilanțul infracțiunilor electorale săvârșite de la debutul campaniei De la debutul campaniei electorale au fost inregistrate 9 infracțiuni și alte 114 incidente in care sunt cercetate 5 persoane. Informația a fost confirmata de catre purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin. In urma savarșirii acestor infracțiuni au fost aplicate 25 de sancțiuni contravenționale. „De la debutul campaniei electorale, din data de 10 mai, […] The post Cum arata bilanțul infracțiunilor electorale savarșite de la debutul campaniei appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- De la inceputul campaniei electorale, din data de 10 mai, la nivel national au fost inregistrate 114 incidente electorale, in urma carora au fost aplicate amenzi in valoare de 11.000 de lei si au fost constatate noua infractiuni in care sunt cercetate cinci persoane, a declarat Mihai Constantin, purtatorul…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, a anunțat ca au fost inregistrate 114 incidente și 9 infracțiuni in care sunt cercetate 5 persoane de la debutul campaniei electorale. Totodata, au fost aplicate 25 de sancțiuni contravenționale.

