Stiri pe aceeasi tema

- Fundasul echipei Manchester City, Nathan Ake, participa la o initiativa numita "Playing for Change" prin care se doneaza piane electrice scolilor defavorizate din oras, scrie Reuters.Internationalul olandez in varsta de 28 de ani a invatat sa cante la pian in timpul izolarii in pandemia de Covid-19…

- Dezamagirea ratarii premiului FIFA The Best, acordat celui mai bun fotbalist al planetei, i-a facut pe Erling Haaland și apropiații acestuia sa ia in calcul transferul la Real Madrid, unde aceștia considera ca atacantul lui Manchester City s-ar bucura de o recunoaștere mai mare. In ciuda unui sezon…

- Dinamo a pierdut la Ploiești prima finala din lupta pentru evitarea retrogradarii directe. Poate ca mai corect ar fi fost un 0-0 dupa aspectul partidei, dar asta nu mai conteaza. Punctele au ramas in orașul aurului negru iar situația cainilor devine tot mai grea, dupa ce lanterna roșie FC Botoșani s-a…

- Alerta pentru „tricolori”! Viitorul adversar al baieților lui Edi Iordanescu a revenit și are o sete de victorie fantastica. Kevin De Bruyne, „creierul” lui Manchester City și al naționalei Belgiei, s-a intors pe teren dupa o accidentare care l-a ținut timp de mai bine de 4 luni departe de joc. Intalnirea…

- Atacantul norvegian Erling Haaland este asteptat sa revina in ianuarie la echipa de fotbal Manchester City, dupa ce lipseste de cateva saptamani din cauza fracturii de stres de la picior, transmite EFE.Haaland a pierdut ultimele sase partide ale campioanei Angliei, inclusiv cele de la Cupa Mondiala…

- Marcelo (35 de ani), fundașul stanga de la Fluminense, a vorbit despre calificarea in finala Campionatului Mondial al cluburilor. Acolo, echipa braziliana va intalni caștigatoarea meciului Urawa - Manchester City (azi, ora 20:00). Fluminense, caștigatoarea Copei Libertadores 2023, a trecut in semifinala…

- Suporterii lui Manchester City au fost atacați cu bate intr-un bar din Belgrad, inaintea duelului din grupa G de Liga Campionilor. Cateva sute de susținatori ai lui Manchester City au facut deplasarea la Belgrad pentru ultimul meci din faza grupelor Ligii Campionilor. Haos pe strazi inaintea duelului…